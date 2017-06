CHANCE

Este martes se celebró el Día Europeo de la Prevención del cáncer de piel en el que un año más ha tenido visibilidad de la mano de los laboratorios dermatológicos Avène en su campaña #saludysol para concienciar sobre la protección para evitar el cáncer de piel y sobre su proyecto Skin Protect, Ocean Respect. Un compromiso de la firma con los océanos y con el medio ambiente que busca reducir al mínimo el impacto que de sus productos en el planeta.

Entre las invitadas hubo que destacar la presencia de Sandra Barneda quién aprovechó para dar su opinión sobre la declaración de amor de María Teresa Campos a Edmundo Arrocet, lo que provocó la emoción de todos los presentes en plató. También habló sobre la sonada 'peineta' que Leticia Sabater le regaló cuando la presentadora decidió expulsarla por su mal comportamiento.

SANDRA BARNEDA: "CONCIENCIADOS CON EL CÁNCER DE PIEL TODAVÍA NO ESTAMOS"

CHANCE: ¿Estamos concienciados para cuidarnos la piel?

SANDRA BARNEDA: No, es que cada vez se habla más. Cuando tienes un amigo, una pareja o tus padres que te dicen 'ponte crema', entonces lo hacemos, pero concienciados con el cáncer de piel todavía no estamos.

CH: ¿Has hecho alguna locura?

S.B: No, pero sí que es verdad que por ser blanca de piel alguna vez me he echado crema y aun así me he pegado un quemazo que no veas. Nos tenemos que proteger todo el año, aunque en verano muchísimo más.

CH: En Supervivientes les vemos echarse mucha crema.

S.B: Se echan mucha crema.

CH: Nos emocionamos mucho con la llamada en directo de María Teresa Campos.

S.B: Yo me quede ahí clavada, me emocioné mucho porque es muy bonito ver momentos que son de verdad. Hacía tiempo que no veía a un profesional de la tele que se olvida de la tele y María Teresa, en ese momento, se olvidó y con pocas palabras le dijo lo que le quería decir. Quizá Edmundo se había marchado en unas circunstancias, habían pasado cosas, pero 'mi amor por ti sigue siendo igual'. Para Teresa fue muy importante decírselo aun a riesgo de todo.

CH: ¿Se arrepiente ahora?

S.B: No, yo no creo que es un tema del arrepentimiento. Simplemente que cuando él se marchó, a ella no le pareció bien la decisión. Ella no ha hablado de cómo le ha afectado psicológicamente, pero sí que es verdad que se produce un cambio. Ella, más allá de la televisión, ha decidido decirle a la persona que quiere "no sé cómo nos fuimos, pero por si dudas, sigo ahí" y ese "te amo" fue maravilloso. Todo el mundo me escribía y me decía "me he puesto a llorar". Qué bonitos esos momentos de película.

CH: Y pasamos de un bonito momento a Leticia Sabater...

S.B: Bueno... La peineta era de circo romano, ella se fue haciendo la peineta, pero luego enseguida me pidió perdón, me dijo que no era para mí, que era para el público, para Lucía. Igualmente le dije que no eran formas.

CH: ¿Estará buscando el papel de colaboradora?

S.B: Creo que tiene muchas más armas de las que está utilizando y creo que se está equivocando.

CH: ¿Te crees que se ha enamorado de Kiko?

S.B: Yo no, pero bueno, en amores... Aunque no me la creo.

CH: ¿Quién crees que llegará a la final?

S.B: No, porque me van a decir, que ya lo dicen en redes, que tengo favoritismos... Está siendo una edición y cada semana bascula. Laura está despertando y Alba me ha sorprendido porque yo pensaba que iba a volver a abandonar después de ese amago y cada vez la estoy viendo más cómoda. Ya está en todos los fregaos.

CH: ¿Cómo es tu relación con Antonio David?

S.B: No sé lo que dicen, pero mi relación con Antonio David es buena, como con la de cualquier otro colaborador. Yo no mezclo sentimientos.

CH: ¿Y Rocío cómo está?

S.B: Rocío bien, gracias.