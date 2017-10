Sam Smith confirma su relación con Brandon Flynn

Tras haber sido fotografiado paseando por Nueva York de la mano y besando a Brandon Flynn, Sam Smith ha reconocido en el programa de Ellen Degeneres que mantiene una relación con el actor.

A la pregunta de: "Ya no estás soltero, ¿verdad?", Sam respondió "No, no lo estoy, lo cual es una locura".

Cuando se desató la polémica por las fotografías, el propio cantante negó la relación, pero ahora hasta confirma que su nuevo álbum está basado también en él: "Es extraño sacar un álbum y no estar soltero. Porque cuando saqué In the Lonely Hour me sentía tan solo. Pero ahora estoy cantando canciones sobre otro chico".