Rosario Flores: "A mi familia siempre la llevo conmigo, así que todos los días le hago un homenaje"

Rosario flores presume de 'mamasota' en su ultimo disco. La artista no rinde con su nuevo proyecto homenaje a su familia porque según ella, su familia siempre está con ella y todos los días le rinde homenaje. La artista y coach de La Voz Kids, programa de Teecinco, acudió a la noche más solidario de Cadena 100 en Madrid, donde también se celebró el 25 aniversario de la emisora.

CHANCE: La noche Cadena 100 y con fines solidarios...

ROSARIO FLORES: siempre que se pueda echar una manita a Manos Unidas... Todo lo que podamos aportar cada uno, bienvenido sea.

CH: En este disco le cantas a tu madre, le cantas a tu hermano, es muy especial.

R.F: Es un disco muy sentido, se llama Gloria a ti, es muy profundo. A mi familia siempre la llevo conmigo, así que todos los días le hago un homenaje porque su música, mi arte, todo lo llevo en mi sangre y de la raíz que llevo pero no es un homenaje a mis padres, hay un montón de canciones.

CH: Si pero hay una que si que parece que le cantas a tu madre.

R.F: Si, 'mamasota' porque yo no tuve una madre, yo tuve una 'mamasota' y si, está dedicada a ella la letra, además, Manolo Tena me ayudó a escribir esa letra y es una canción doblemente especial y luego hay un montón de canciones de Leiva maravillosas, ahora a disfrutar de los conciertos.

CH: Rodeada de niños...

R.F: Bueno, me siento queridísima por los niños, ya he ganado la voz doscientas veces y el mejor regalo que me pueden hacer.

CH: Con tus compañeros bien.

R.F: Si, nos lo pasamos muy bien.