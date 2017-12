Rosa López: "Ligaba más antes, con 40 kilos más"

CHANCE

Rosa López se encuentra en uno de sus mejores momentos. La cantante participó en la última gala celebrada por Unicef, en la se recaudaron 20.000 euros más que en otras ocasiones. Aunque le han llovido muchas críticas debido a su actuación y ciertos momentos de desafinación, en una entrevista especial en Sálvame, Rosa le ha quitado importancia: "No pasó nada, llevo muy bien las críticas porque aprendo mucho de ellas. La voz no falla nunca a nivel emocional, pero no somos robots y se le ha dado demasiado rollo a esto. Se recaudaron 20.000 euros más que el año pasado así que desafino todas las veces que haga falta".

Además el reportero Omar Suárez, que le entrevistó a su salida de la Academia, lo volvió a hacer esta vez, más de 10 años después, confesando que con quién más relación guarda de sus compañeros de aquel entonces es con Natalia y Vero.

Rosa no se arrepiente de nada, "volvería a hacerlo todo, la gente te ve como algo que no eres y no soy tan débil, soy una persona más en este planeta. Mi cometido en la vida es ayudar".

La cantante últimamente no ha compartido la vida sentimental con nadie, pero reconoce haberse abierto un perfil de chat para ligar, aunque afirma que le da vergüenza "yo busco amor y punto, no me agarro a un miembro viril, me agarro a un cerebro. Ligaba más antes con 40 kilos más. Estos tres años he estado sola y han sido los mejores años de mi vida".

Sigue igual de optimista y agradecida a lo que la vida le presta, para ella lo más importante y fácil "es ir aprendiendo en el camino" y muestra una gran admiración y cariño por sus sobrinos.