Roberto Saviano vuelve a la camorra con 'La banda de los niños': "En España no se habla de mafia porque no hay muertes"

El periodista Roberto Saviano retorna a contar historias de la camorra napolitana con 'La banda de los niños' (Anagrama), una novela en torno a un grupo de jóvenes sobre el que sobrevuela el lema de 'vive deprisa y muere deprisa' y con el que el autor aborda un problema que asola a esta zona de Italia.

"¿Que por qué no se habla tanto de esto en otros países? Pues porque se ignora la periferia, como ocurre en España. Aquí nadie cuenta quién manda, quién gestiona el hachís o la coca, quién extorsiona...la periferia española es la menos contada en Europa. Y eso se debe a que no hay muertes, que es el primer elemento para una noticia", ha señalado en una entrevista con Europa Press el periodista.

"Es una metodología diferente para ver la realidad a través de la introspección, pero el resultado viene a ser el mismo: no hay riesgo de idealizar a los personajes o describirlos de un modo romántico porque he mantenido mi disciplina a la hora de contar", ha argumentado.

"La inocencia no es de tipo penal y estos chicos van a la cárcel por otra cosa, que es la de matar de manera cruenta. Sin embargo, la pregunta que debería hacerse es si es posible que un país no se sienta culpable cuando está viendo que un niño de diez años está disparando a otra persona", ha criticado.

Preguntado sobre la posibilidad de revertir la situación y evitar que los jóvenes escojan el camino de las armas, lo ve "muy complicado". "Haría falta una importante inversión económica, el problema es que esos jóvenes no tienen ninguna esperanza ni tan siquiera de encontrar un empleo digno. Además, siempre se trata de los jóvenes con más talento: no olvidemos que son niños de 15 años gestionando la mercancía más difícil del mundo: la droga", ha añadido.

"Mi metodología de trabajo ha cambiado completamente y ya no puedo ir por la calle, pero al ser famoso recibo muchas veces todo el material directamente. Y no creo que las cosas cambien, porque en los últimos años me he seguido haciendo odiar un poco, con acciones como las de este verano defendiendo a las ONG en el Mediterráneo", ha concluido.