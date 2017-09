¿Es Risto Mejide el artífice del éxito de Laura Escanes?

CHANCE

Laura Escanes, conocida por ser una de las influencers más exitosas de nuestro país, se sincera en una entrevista para la revista MADMENMAG, en la que además posa muy sensual en una sesión fotográfica 'en la cama'. La modelo ya tenía muchos seguidores en Instagram cuando empezó su relación con Risto Mejide, pero ella misma admite que hacerla pública fue un boom y aumentó enormemente su popularidad en la red. Ahora, la joven de 21 años se ha convertido en una instagramer de mucho éxito, que admite el cambio que ha sufrido su vida en las redes desde que comenzara con Mejide.

De 20.000 seguidores que consiguió cuando comenzó su andadura como influencer, Laura ha pasado a tener casi 800.000 y esto para la modelo no fue solo una cifra, supuso mucho más, tuvo que aprender e intentar saber quiénes eran ahora sus seguidores, entre los que podían encontrarse haters, periodistas, fans, cuando antes únicamente eran amigos o familiares, algo mucho más íntimo.

Es conocido por todos el revuelo que se formó cuando la joven de 21 años comenzó su relación con el presentador de 42 años de edad. Los comentarios en torno a la diferencia de edad que existía entre ambos eran muchas veces crueles llegando a faltar el respeto a la pareja. A pesar de ello Laura y Risto han seguido juntos, han compartido sus viajes, sus celebraciones especiales e incluso su boda, y todo esto siempre acompañado del ya famoso hashtag 'toelrrato'. "Estamos viviendo nuestra vida como cualquier otra persona, con la diferencia de que la gente sabe quienes somos. Pero hay muchas parejas que publican su amor y con diferencia de edad y no pasa nada, no estamos haciendo nada malo", explica Laura al citado medio.

Risto Mejide siempre ha sido conocido por su carácter frío y muchas veces crítico. Desde que se enamoró de Laura Escanes hemos podido ver una evolución en el presentador, como si poco a poco su corazón se hubiera ido ablandando con cada beso de la influencer. Cuando es preguntada por esto, Laura lo tiene claro: "Pues no puedo decir mucho porque, la verdad, es que yo siempre lo he conocido así. No sé si para los demás algo ha cambiado pero conmigo ha sido igual de genial desde el principio".

Risto en muchas ocasiones ha explicado que una de las cosas que le enamoró de su chica fueron sus escritos, y es que la pareja comparte ese amor por la escritura y por la lectura. De hecho Laura explica en esta entrevista que su proyecto de futuro más inmediato es la publicación de su libro, en el que podremos leer sus reflexiones, sentimientos y vivencias de los últimos años.

Hace poco saltaron a los medios unas declaraciones que había realizado Laura en las que expresaba la saturación que sentía debido a su trabajo en las redes. La influencer, al ser preguntada, responde lo siguiente: "Maduras y ves que es lo que te gusta y que es lo que no. Si no te gusta el trabajo que tienes o haces, lo lógico es cambiar hacia otra cosa que te haga feliz. Básicamente fue eso. No estaba cómoda hablando todo el rato de mi. Las compras, el maquillaje, mis viajes... Me saturaba hasta a mi... No me quiero imaginar a la gente que me sigue".

Muchas personas consideran el oficio de Laura Escanes como algo que no podría considerarse un trabajo. ¿Influencer? Oficialmente es cierto que no se considera una profesión, pero lo cierto es que ella se gana la vida así. Al respecto Laura tiene una opinión muy realista: "Es un trabajo superficial. Al final estamos vendiendo nuestra imagen y vendemos lo que hacemos. Pero que no haya trabajo detrás no es cierto. Se ve el producto final pero no el proceso creativo, la negociación con las marcas,... Hay una estrategia para saber que hacer y como hacerlo para que guste a tus seguidores, a la marca y a ti mismo. Y no hacemos solo un trabajo, hacemos tres o cuatro. Producción, estilismo, community management... Yo empecé a estudiar periodismo y lo dejé porque, al ver como estaba creciendo todo esto, o me dedicaba a una cosa o a la otra".

La modelo además afirma que volverá a estudiar pero que de momento esto es a lo que se quiere dedicar y considera su trabajo actual como un aprendizaje imposible de enseñar en la universidad.