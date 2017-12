Risto y Laura Escanes: idílica luna de miel con enfado

Tras contraer matrimonio el pasado mayo, Risto y Laura Escanes por fin han podido celebrar su luna de miel. Hasta la fecha, ambos estaban ocupados con compromisos profesionales que les impedían ausentarse durante un tiempo.

Ambos presumen de amor y es que no cabe duda de la felicidad que están disfrutando, aunque no todo han sido buenos momentos. Laura comentaba a través de las historias de su Instagram que una picadura de un insecto le había provocado una inflamación preocupante en el dedo de su mano izquierda. Y es que a la mujer de Risto se le ha llenado el cuerpo de picaduras, pero no es nada alarmante.