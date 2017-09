Rihanna revoluciona Madrid con su Fenty Beauty

CHANCE

Rihanna ha estado en Madrid para presentar su nueva marca de cosméticos, Fenty Beauty, que llega con una gran expectación a nivel mundial por la gran variedad de productos que ofrece. La cantante ha hablado para Chance y nos ha explicado los secretos que se esconden detrás de todo el proceso de creación y nos ha contado algunas anécdotas de su experiencia con el maquillaje.

CHANCE: Fenty Beauty está creado para mujeres con todo tipo de pieles, ¿Te diste cuenta de que hacía falta algo así por tu experiencia?

RIHANNA: Por mi experiencia siempre he sabido de el vacío que existe en la industria del maquillaje para las mujeres de color o para mujeres que son muy pálidas. Realmente nunca sabes lo que vas a conseguir con una marca y ya sabes, es 2017, ninguna mujer tendría que llegar a un mostrador de maquillaje y no encontrar su tono. Me siento bien por haber sido capaz de traer este avance tan positivo a la industria del maquillaje, nunca pensé que esto sería así porque creí que más personas habrían sentido ese vacío antes que yo. He podido saber que muchas personas se están emocionando al llegar a la sección de maquillaje y encontrar su tono, porque es la primera vez que lo consiguen, y eso me alegra pero me entristece que haya tardado tanto en llegar.

CH: ¿Por qué has elegido España para promocionar tu maquillaje?

RI: España es uno de los mercados más entusiasta y además es uno de los mercados a los que más quiero, me encanta venir aquí para hacer giras, vacaciones... Nunca es mal momento para estar en España. Además mis fans aquí en Sephora han sido súper abiertos en el lanzamiento de Fenty Beauty.

CH: ¿Cuáles son tus productos favoritos de Fenty Beauty y cuál crees que será el más vendido?

RI: Hay un par, me encanta el Killawatt del primer lanzamiento, pero ahora estamos trabajando con la colleción Galaxy para las vacaciones y me encantan los pinta labios, los glosses... Esta noche como puedes ver llevo puesto "un poco". Las sombras son geniales, todavía no las hemos introducido pero hoy será la primera vez que mis fans van a poder tener acceso a una parte del maquillaje de ojos.

CH: Tu implicación en la creación de esta marca ha sido increíble, ¿Cómo ha sido el proceso?

RI: Gracias. Bueno, yo quería una línea de maquillaje que fuera creíble, una a la que los consumidores adoren y una que sirviera para los maquilladores profesionales, que fuera auténtica y de buena calidad. Esto es muy importante para mi, porque cuando pongo mi nombre en algo me implico muchísimo y con este maquillaje quería conseguir lo mejor, quería estar ahí fuera con los mejores. Fenty Beauty solamente está empezando, tenemos muchas ideas para vosotros.

CH: ¿Cuándo comenzaste a jugar con el maquillaje?

RI: Bueno, siempre intentas copiar lo que tu madre hace delante del espejo y durante mucho tiempo me gustaba mirar las caras graciosas que hacía delante de él mientras se aplicaba el maquillaje y yo no entendía porque quería parecer una loca delante del espejo, pero luego creces y empiezas a usar tu propio maquillaje. Mi primer encuentro real con el maquillaje fue con 16 años, para una fiesta, mi madre me maquilló para esa ocasión y acabé utilizando base de maquillaje por primera vez. Antes había jugado con pintalabios pero nunca había usado base, y ese fue el momento en el que pensé que ya no podía mirar mi piel sin ello después de eso. Es curioso porque esta gama de maquillaje la hemos empezado lanzando las bases de maquillaje, que considero muy importantes hoy en día, ya que todo el mundo está lanzando pinta labios y diferentes colores pero nadie está haciendo bases. Yo quiero empezar desde abajo.

CH: ¿Qué es lo que hace especial a Fenty Beauty si lo comparas con otras marcas de maquillaje?

RI: Considero que Fenty Beauty siempre va a ser único porque es mi visión única de ver las cosas, es la belleza desde mi perspectiva. Me encanta tomar riesgos, me apasiona hacer cosas que no he hecho antes y por eso me encanta teneros a la expectativa, Fenty Beauty siempre va a tener algo que no esperabais.

CH: ¿Prefieres maquillarte a ti misma o hacérselo a otra persona? ¿Qué es más divertido para ti?

RI: Me gustan las dos cosas, pero ¿sabes cuando te maquillas que nadie más conoce igual de bien tu piel? Pues yo quiero eso para las consumidoras de Fenty Beauty, que sientan que es fácil para ellas maquillarse solas e incluso si no saben, pueden aprender porque los productos son fáciles de usar y considero que hemos hecho un trabajo genial incluyendo a muchísimas mujeres alrededor del mundo y estoy feliz por ello.

CH: Eres cantante, eres actriz, también diseñadora, y ahora tienes una marca de belleza, ¿Por qué has decidido diversificar tanto tu carrera?

RI: Me apasiona embarcarme en nuevas aventuras creativas. Si me gusta voy a llegar hasta el final y voy a poner todo de mi parte. Había puesto mi nombre en maquillaje antes pero esto es algo diferente, esto es mi visión desde la base, desde las texturas, los tonos, los nombres... Todo, he sido parte de cada paso que se ha dado en esta marca y no puedo esperar para enseñar más a todas las personas. Si algo me encanta siempre voy a ir a por ello y me encanta el maquillaje.

CH: ¿Cuánto tiempo ha durado el proceso de creación?

RI: Más de dos años. He tratado de hacerlo antes por mi cuenta pero cuando conocí a mis socios vi el potencial que tenían, solo tenía que decirles lo que quería, incluso solo con mis gestos y ellos creaban exactamente eso. No podría haber tenido un equipo mejor, somos como una gran familia en el equipo Fenty Beauty.