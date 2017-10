Rigola dimite como director de los Teatros del Canal por la "brutal violencia" en Cataluña

"No soy ni independentista ni estaba a favor de ese referéndum", explica en el texto el que cuenta que, igual que las detenciones del 20 de septiembre le llevaron a votar, la violencia del domingo le ha llevado a pedir la dimisión.

"Un artista (siempre tengo dudas de si lo soy) creo que tiene que ser consecuente tanto en la vida como en los escenarios. No vale mantener un discurso en la escena y después no aplicarlo en la calle", ha señalado.

"Uno puede equivocarse, pero lo que no puede hacer, como decía Bolaño, es apartar la mirada conscientemente. Así que este es mi pequeño acto a lo bonzo. He llorado y me queda todavía mucho por llorar".