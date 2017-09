Ricky Martín muestra su enfadado contra el gobierno de los Estados Unidos

Ricky Martín está viviendo una de los peores momentos de su vida. El cantante no ha conseguido aún contactar con sus familiares que residen en su país natal, Puerto Rico. El paso del huracán María ha dejado devastado por completo a un país donde la ayuda humanitaria que llega no es suficiente.

A todo esto se suma la dramática situación de no poder localizar a su familia: "No he podido comunicarme con mi hermano, no sabemos dónde está. Estoy seguro que no soy el único que tiene que sufrir esta incertidumbre".