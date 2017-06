El Museo Reina Sofía se ha situado en el 'top ten' de los museos más visitados del mundo con 3,6 millones de visitantes en 2016 lo que representa un 12 por ciento más que el año anterior. Este incremento de visitas le ha valido ascender dos posiciones en el Índice de los Museos más visitados del mundo que ha realizado por décimo primer año consecutivo AECOM, compañía especializada en arquitectura, diseño, transporte y sostenibilidad.

Una excepción ha sido la State Trekyakov Gallery de Rusia que prácticamente ha duplicado el número de asistentes gracias, según la empresa responsable del estudio, a la consolidación del turismo en la ciudad de Moscú y a las "exitosas" exposiciones Ivan Aivazovsky y From Elizabeth to Victoria: English Portraits from the Collection of the National Portrait Gallery, que han otorgado al museo cerca de 680.000 visitantes más en 2015.