Un 'cabezudo' de Rajoy de Oxfam Intermón recorrerá España para denunciar el incumplimiento en la acogida de refugiados

Oxfam Intermón ha llevado este martes 30 de mayo hasta el kilómetro 0 de la Puerta del Sol de Madrid un 'cabezudo' del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que sacará de viaje por distintos puntos de España para advertir de que faltan 120 días para que venza el plazo en el que el Gobierno se comprometió a acoger a 17.337 refugiados.

Durante su paseo por la Puerta del Sol, el 'cabezudo' ha anunciado en tono irónico que este tema "no es tan importante" y que "no es para tanto". "No vamos a dedicar fondos a la crisis de los refugiados. Además, esto de caminar a mí se me da muy bien", ha bromeado el "doble" de Rajoy.