Rafa Tena, investigado por el caso de 'La Rueda': "Es un disparate, estoy muy tranquilo"

El productor Rafael Tena, hermano del fallecido cantante Manolo Tena, ha asegurado este jueves 22 de junio que su investigación por la trama de falsos arreglos musicales para emitirlos en programas televisivos de la franja nocturna es "un disparate" y que está "muy tranquilo" al respecto.

El auto estipula que quedarán en libertad, pero que, de no abonar los 100.000 euros, ingresarán en la cárcel. Tena ha afirmado que, de momento, no puede pagar esa fianza porque tiene "bloqueadas las cuentas", lo que también conllevará su ausencia también esta tarde de la asamblea de la SGAE.

Pese a que, entre los cargos investigados por el juez se encuentran los delitos de corrupción en los negocios, estafa y organización criminal, Tena niega todos ellos. "Yo, desde luego, no estoy organizado con ningún otro miembro de 'La rueda' y ya me abrieron hace tiempo un expediente en la SGAE por este tema que se tuvo que archivar, porque no había ningún indicio: no he hecho dominio público jamás", ha afirmado.