RECT: Dafne Fernández rompe su silencio tras su boda: "Queremos muchos hijos"

El conocido actor Pedro Pascal disfrutó de su estancia en Madrid para la presentación del nuevo perfume de Solo Loewe y el estreno de su último trabajo como actor, la película 'Kingsman: El círculo de oro'. Entre los rostros conocidos que no se quisieron perder el estreno pudimos ver a Joel Bosqued, Juan Avellaneda, Topacio Fresh, Leticia Dolera, María León, Martiño Rivas o Marina Salas o Dafne Fernández entre otros.

DAFNE FERNÁNDEZ NO SE QUISO PERDER EL ESTRENO DE 'KINGSMAN: EL CÍRCULO DE ORO'

Dafne Fernández no se quiso perder el estreno y es que la actriz está disfrutando al máximo de sus primeros días de casada. Tras darse el 'Sí, quiero' con su recién estrenado marido Mario Chavarría, el pasado 1 de septiembre. La actriz ha reaparecido ante los medios tras pasar por el altar aprovechando el estreno y nos confiesa cómo está viviendo su nueva y sus planes de futuro.

CHANCE: Felicitarte por la boda, tienes la resaca todavía.

Dafne Fernández: La verdad es que voy aterrizando ahora, me lo pasé súper bien y he estado en una nube como dos semanas, pero empieza mi tercera semana de casada y lo recuerdo como un día inolvidable. Entrar en esta nueva etapa ha sido increíble, no sé si les pasa a todas las parejas, pero somos como novios otra vez, estamos súper enamorados de nuevo y la verdad es que es una etapa súper bonita.

CH: En realidad no cambia la cosa.

D.F: No cambia nada, pero de repente el otro día recogí un paquete y dije soy su mujer y eso son detalles que de repente te hacen reír. Es como que es más oficial y hemos dado ese paso, hemos disfrutado muchísimo*

CH: Súper convencidos, con dos años de noviazgo que no es mucho.

D.F: Sí estas cosas las tienes que hacer muy convencida, si no, no las hagas. Llega el día de la boda y la verdad es que son muchas cosas, muchas tensiones y las tienes que vivir con alguien que te apoye y te quiera mucho, hemos superado eso y estamos muy bien.

"SOMOS TODAVÍA MUY JÓVENES, QUEREMOS HIJOS, QUEREMOS MUCHOS ADEMÁS"

CH: Siguiente paso el de los bebés.

D.F: Me temo que es lo que me toca a partir de ahora, es una presión encima. No sé, somos todavía muy jóvenes, queremos hijos, queremos muchos además.

CH: ¿Número?

D.F: No sé, yo por mí muchos, él no sé. El quiere hijos, pero no sé, vamos a disfrutar un poco del matrimonio y no sé. Tampoco eso se pude pedir.

"EN CASA DEL HERRERO, CUCHILLO DE PALO, ÉL VIENE DE TRABAJAR Y LE DIGO HAZME UNA FOTO Y ME DICE NO, POR FAVOR"

CH: Tuvisteis viaje de novios.

D.F: No, bueno vamos a hacer ahora unos días en París. Pero es que Mario está trabajando a tope, yo tengo un montón de compromisos ahora y bueno, lo que te digo, somos artistas y tenemos que estar ahí para el trabajo.

CH: Buen binomio el de actriz y fotógrafo.

D.F: Sí, pero he trabajado muy poco con él, solo dos veces. En casa del herrero, cuchillo de palo, él viene de trabajar y le digo hazme una foto y me dice no, por favor.

CH: ¿Proyectos?

D.F: Pues que os pueda contar, poco, hay cosas que ya veréis, pero estoy ahora con promoción de 'Perfectos Desconocidos' que la estrenamos el 1 de diciembre en cines y muy contenta.