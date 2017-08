Quim Gutiérrez, sargento Bevilacqua en 'La niebla y la doncella': "Por la pérdida de un hijo se hacen cosas salvajes"

El actor Quim Gutiérrez da vida en la película 'La niebla y la doncella' al sargento Bevilacqua de la Guardia Civil, ideado por Lorenzo Silva, en una historia que parte del asesinato de un joven sin resolver y en el que la trama se irá complicando a raíz de las relaciones personales entre los implicados.

"En el momento en que uno es padre asume que es susceptible de sufrir un dolor que no podia sufrir hasta ese momento, que es la perdida de un hijo. Por la muerte de un hijo se pueden hacer cosas muy salvajes, no para justificar el asesinato, pero sí puede ser una razón para que en un momento de enajenación se llegue a matar", ha señalado en una entrevista con Europa Press el actor.

Para Echegui, el amor es otro de los 'leit motiv' de los protagonistas de esta investigación, en la que también se reivindica el papel de la mujer en la Guardia Civil. Preguntada sobre si hay machismo en el Cuerpo, la actriz ha señalado que "es un reflejo de todo" y no se puede "juzgar" a un único grupo cuando se vive en "una sociedad patriarcal y hay una tremenda herencia machista".

"Andrés (Koppel) ha modificado algunas partes en el guión como la relación entre 'Vila' y Chamorro, y ahí no hay un trato sexista entre ambos. Eso está muy logrado y creo que también hay una conciencia que se ve reflejada en el film que tiene que ver con el cambio que se está produciendo (en la sociedad) y la ampliación de horizontes", ha aseverado, tras recordar su trabajo con una mujer perteneciente a la UCO para preparar su papel.

Para Lorenzo Silva supone su segunda adaptación en la gran pantalla de la saga de Vila y Chamorro, tras 'El alquimista impaciente'. El escritor defiende este 'trasvase' entre letras y cine, puesto que no conoce "ninguna novela ni gran libro que se haya visto arruinado" al pasar a formato cinematográfico.

"Depende mucho de lo que quiera hacer el cineasta, suelo dejarlo a su albedrío y también en función de mi disponibilidad, porque mi trabajo es la literatura. Aquí he tenido poca intervención, me han preguntado de manera respetuosa y he sentido que había atención y consideración, pero nada más", ha aclarado.