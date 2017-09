Punto de Encuentro reúne 11 títulos que reflejan la infancia golpeada, la inmigración y el desempleo

La 62 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) programará once largometrajes en la sección Punto de Encuentro, la muestra paralela de carácter competitivo que reúne primeros o segundos filmes de ficción que posean un especial relieve por su valía temática o estilística, los cuales tratarán temas como la infancia golpeada, la inmigración y el desempleo en distintos puntos del planeta.

Estrenada en la sección 'Un Certain Regard' del pasado Festival de Cannes, 'Aala Kaf Ifrit' --La bella y los perros-- es el segundo largometraje de la directora tunecina Kaouther Ben Hania. Se inspira en una noticia publicada por la prensa tunecina en 2012, la película sigue el terrible peregrinaje de Mariam, una joven estudiante que sale a divertirse pero acabo por sufrir una violación. A partir de ahí se recoge un paso "al lado oscuro de la ley", una "búsqueda desesperada y kafkiana para obtener justicia".

'As Duas Irenes' --Las Dos Irenes--, de Brasil, es la ópera prima de Fabio Meira y trata sobre Irene, una niña de 13 años que vive en una pequeña ciudad del interior de Brasil, en el seno de una familia rica tradicional. Un día, descubre que su padre tiene otra hija de su misma edad, también llamada Irene.

'Never Steady, Never Still', de Canadá, es la ópera prima de Kathleen Hepburn, en la que narra cómo, Judy enferma de Parkinson durante más de dos décadas, afronta la terrible situación de ver cómo su marido y cuidador muere repentinamente de un ataque al corazón. Su hijo adolescente Jamie, empujado por su padre a trabajar en los campos de petróleo, "está aterrorizado con la idea de suplir a su padre siendo apenas un adolescente".