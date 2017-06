El Prado invita a los ciudadanos al micromecenazgo y sus obras viajarán por España durante su bicentenario

Prevé la inauguración del nuevo Salón de Reinos "tres meses después" de terminas las obras de rehabilitación, en la primavera del año 2022

Respecto al micromecenazgo, Falomir ha remarcado que se trataría de "aportaciones modestas" --hasta 150 euros desgravables-- que se acogen a la Ley de incentivos fiscales. "Aquí nos quejamos de la falta de una Ley de Mecenazgo, pero también hay un micromecenazgo y no hace falta ser millonario para contribuir", ha defendido.

"Es un arquitecto conocido por concluir en el plazo previsto, pero no nos engañemos, porque se trata de un edificio histórico y puede haber modificaciones", ha afirmado Falomir. En caso de concluir en el tiempo previsto, la inauguración sería "tres meses después", en la primavera del año 2022.

Otro plato fuerte será el de las exposiciones temporales, en especial la conjunta con el Rijksmuseum sobre los Siglos de Oro español y holandés en torno a las figuras de Velázquez y Rembrandt. Con las "afinidades" atribuidas a ambos estilos pictóricos por los expertos como línea argumental, Falomir ha aclarado que habrá obras "importantes", pero 'La ronda de noche' no saldrá del museo holandés.

Preguntado sobre una posible bajada del precio de las entradas durante esta celebración, Falomir ha descartado esta opción, si bien tampoco contempla una subida. "Ya me gustaría que fuera gratuito, pero eso no es posible", ha aseverado, tras recordar no obstante que el Prado cuenta con un horario de apertura gratuita que es utilizado por más del 50% de los visitantes.