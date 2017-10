El director del Prado avisa de un "retraso" en las obras del Salón de Reinos de Foster si no se aprueban los PGE de 2018

La pinacoteca y Rafael Moneo celebran el X aniversario de la ampliación "más importante" del museo en casi 200 años

En este punto, el director del Museo ha explicado que si no se aprueban los presupuestos del año que viene, se prorrogarán los anteriores, donde no estaba prevista partida alguna para el proyecto del Salón de Reinos.

"Quiero pensar que si no se puede, luego se recupere el tiempo perdido. Lo importante es el compromiso para que la obra llegue a buen término", ha declarado, para después añadir que si no se aprueban, "ya el año que viene" se irá con retraso, "no mucho", dado que las obras estaban previstas para octubre de 2018. "Mientras tanto se está trabajando", ha indicado, para después añadir que "a cargo del presupuesto ordinario" del museo.

