El Prado recibe siete piezas de Óscar Alzaga de artistas como Velázquez y Ligozzi: "No podrían estar en un lugar mejor"

El Museo del Prado ha presentado, este lunes 6 de octubre en Madrid, una exposición que reúne siete pinturas que el catedrático Óscar Alzaga ha donado a la institución y que comprenden un amplio abanico cronológico, desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX, realizadas por autores españoles pero también extranjeros, entre los que se encuentran Velázquez y Ligozzi. La donación completa los fondos del Museo y se podrá ver hasta el próximo 6 de mayo.

"Los cuadros han sido siempre miembros de la familia y están felices aquí. No podrían estar en un lugar mejor", ha expresado el coleccionista en rueda de prensa para señalar que "una obra de arte alcanza "esa plenitud" cuando se expone en un museo y no en el domicilio.

Así, las siete piezas fueron obtenidas mediante subasta y han llegado a la pinacoteca en "perfecto estado", algo que se debe a la "visión de coleccionista" que tiene Alzaga. "La generosidad que se me atribuye por la donación no es tanta. La relación del que colecciona obras de arte no es la relación que tiene un propietario ordinario", ha señalado el coleccionista.