Pol arremete duramente contra Adara de 'GH17' tras su ruptura

El amor terminó para Pol y Adara. La pareja que salió de la casa de Gran Hermano 17 ha utilizado sus redes sociales para anunciar el fin de su relación.

El catalán ha explicado en un largo mensaje en Instagram que "por la salud de mi cabeza y de mi alma" su relación con Adara no ha podido continuar: Hola a todos/as, Los/as que me habéis seguido durante todo este tiempo, sabéis tan bien como yo que voy siempre de frente y poniendo las cartas encima de la mesa. Nunca me he escondido, y esta no va a ser la primera vez que lo haga. Por la salud de mi cabeza y de mi alma, Adara y yo ya no estamos juntos. Por respeto a ella, no voy a entrar en detalles que puedan crear posibles futuras polémicas y que faciliten el trabajo a aquellas personas que nos quieran hacer daño. Tampoco van a salir de mi boca malas palabras sobre la persona con la que he compartido tanto durante este año. Pero, por otro lado, siempre hemos compartido nuestra relación para que la vivierais con nosotros, así que creo que debo una mínima explicación, para así compartir también el final y cerrar este capítulo todos/as juntos/as. Dejémoslo en que la opinión que dio mi hermano en su momento en plató ha sido siempre la correcta. Así lo ha decidido el tiempo. Por eso quiero agradecer de corazón, a él y a mis padres, haber recibido a Adara en su casa con los brazos abiertos, facilitar la convivencia, nunca reprochar nada y ayudarla en todo lo posible por mi felicidad a pesar de sus pensares. Y es que no se puede luchar contra el amor, y ahora veo que, aún siempre queriendo lo mejor para mí, hicieron lo correcto. Respetaron mi decisión y me apoyaron. Nunca se metieron en mi relación ni intentaron convencerme de nada; simplemente han estado a mi lado hasta que, por fin, he sido capaz de ver con mis propios ojos lo que mucha gente ya veía desde hace tiempo. Por eso, de nuevo: papá, mamá, Lluís... gracias. Gracias por respetarme. Por dejarme a mí decidir sobre mi vida. Por quererme así. Os quiero, también, dar las gracias a todos/as los/as que nos habéis apoyado siempre a lo largo de este camino. Que no quepa duda que todo lo que yo he vivido y he sentido ha sido real, pero hoy salgo de la burbuja. Hoy el camino termina para mí. Pol".