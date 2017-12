Plácido Domingo tras la dimisión de Livermore: "Espero que esto sea una pesadilla y que el teatro siga como va"

La estrella lírica asegura que seguirá "viniendo y dado apoyo" al Palau de Les Arts

El artista internacional ha incidido también en que "hay que tener cuidado" y mantener la calidad conseguida porque "hay muchísima competencia". Ha advertido de que es "peligroso que el teatro esté en manos de personas que no tengan la experiencia" necesaria, aunque se parta de una voluntad de ayudar más a "elementos españoles o valencianos". "Pero eso no puede ser porque el mundo de la ópera está hecho de nombres internacionales", ha puntualizado.

Domingo, que ha calificado la salida de Livermore de "golpe tremendo" para Les Arts, ha señalado que espera que esta situación "tenga solución y el teatro siga adelante como uno de los grandes, no solo de España, sino del mundo". Y ha añadido: "El teatro está perfectamente dirigido; si está bien no lo rompas".

"Se puede conversar pero no decirle: 'como usted está haciendo producciones por ahí no puede ser el director artístico'. Yo tengo esa condición en Los Ángeles y me dejan ir porque eso me conecta con todo el mundo y es positivo. Hay cosas que se pueden hacer y otras que no, eso sería un poco el apocalipsis".