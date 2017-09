Pitingo vuelve a Madrid con su 'Soul Bulería y Más'

CHANCE

Pitingo vuelve a Madrid del 7 al 17 de septiembre de 2017 con su nuevo espectáculo 'Soul Bulería y Más', en el que interpreta grandes éxitos con su estilo flamenco-soul. Estará acompañado de un grandísimo elenco de artistas Pop, Flamenco y Góspel, en una producción al más puro estilo americano.

CHANCE: El 17 de septiembre Pitingo estará en la Gran Vía en el Teatro de la Luz. Cuéntanos cómo afrontas este espectáculo, qué novedades nos traes.

Pitingo: La verdad es que muy bien, estoy muy contento. Con muchas ganas. Venir a madrid para mí es una alegría porque me acuerdo mucho de mis comienzos. Madrid me ha dado todo. Lo que traemos es un espectáculo que llevamos girando ya hace un año y medio. Este es el último disco, que hicimos en 2016, que es Soul, bulería y más. Tiene las canciones del último disco, también hay canciones de otros discos anteriores, flamenco clásico y lo que quiere todo el mundo: el coro de góspel de 10 personas, afroamericanos, gitanos, todos juntos... va a haber muchas sorpresas.

CH: ¿Qué aceptación está teniendo esta gira?

Pitingo: Sin parar. Muy buena, la verdad, tanto en España, como en Latinoamérica.

CH: ¿Ves diferencia entre los públicos?

Pitingo: Yo no veo diferencia. Veo diferentes culturas. La ovación final es muy parecida.

PITINGO: "AL PRINCIPIO LO DISFRUTABA MUCHO MÁS; EL TEMA INDUSTRIA Y LA FARÁNDULA, NO LO DISFRUTO TANTO"

CH: ¿Cómo se prepara un espectáculo de estas dimensiones donde mezclas tantos estilos de música?

Pitingo: Tener la fórmula para poder plasmarlo. Yo llevo toda mi vida allá, trabajando con coros de góspel, en todas las partes del mundo, flamencamente hablando también y tengo muy clara esas dos partes.

CH: ¿Qué siente uno cuando está frente a toda esa gente que ha venido a verte?

Pitingo: Es la medicina que los artistas necesitan.

CH: Has dicho que empezaste aquí en Madrid, ¿cómo lo recuerdas? ¿cuánto tiempo ha pasado ya?

Pitingo: Cerca de 12 o 13 años ya. La primera actuación que hice yo, digamos importante, porque actuando llevo mucho tiempo, llevo en Madrid desde que tenía 13 años. Me subí la primera vez al escenario en el cumpleaños de José Luis López Vázquez. La actuación para darme a conocer fue en el teatro Calderón y el recuerdo nunca se me olvidará, que cuando vi el teatro lleno, llegué al camerino, me puse de rodillas y me puse a llorar.

CH: ¿Ahora en qué ha cambiado?

Pitingo: Al principio lo disfrutaba mucho más. Sigo disfrutando la parte del público, pero lo que es todo el tema industria y la farándula, el glamour... ya no lo disfruto tanto. Te das cuenta de que hay mucho "plástico".

PITINGO: "CON MI FAMILIA HASTA EL FINAL DEL MUNDO"

CH: ¿Cómo hiciste para dejar ese mundo aparte?

Pitingo: A base de desengaños. A base de que los unos y los otros te den palos, gente en la que confías de repente te engaña.

CH: Estamos comentando que tú te dedicas a tu familia cuando estás fuera de los escenarios. Intentas sobre todos desde el nacimiento de tu niño, dedicarte a ello.

Pitingo: Yo siempre. Yo con mi familia hasta el final del mundo. Yo no entro en polémicas con nadie porque no me corresponde ni quiero. Lo que quiero es que todo el mundo sea feliz, que todo el mundo sea justo y todo este bien.

CH: ¿Tu niño qué edad tiene?

Pitingo: Cinco años

CH: ¿Y cómo es el niño? ¿sigue los pasos del padre?

Pitingo: Sí, es así.

CH: Lo dices así como... sí, hija sí.

Pitingo: Sí, porque yo no quiero. Yo que estudie y que tenga toda la vida ajena a lo que es el artisteo.

CH: Sí. Es duro ¿verdad?

Pitingo: Sí.

CH: Claro, nosotros vemos todo luces, todo bonito, pedimos autógrafos... pero no es así.

Pitingo: No, no es así. Lo mejor que tiene esto es el cariño del público, el cariño de ustedes, el cariño de todos. Es lo mejor que tiene, luego lo demás...

PITINGO: "DE MOMENTO NO QUIERO AUMENTAR LA FAMILIA PORQUE CUANDO ME VOY DE GIRA ECHO MUCHO DE MENOS A MI HIJO"

CH: Ahora sé que estás de gira, pero aumentar la familia...

Pitingo: No.

CH: Pero bueno.

Pitingo: No,no,no. No, pero porque... es con uno y lo paso mal cuando me voy, cuando me voy meses, cuatro o cinco meses sin ver a mi hijo y lo paso muy mal. No quiero y es una locura. Me hubiese encantado tener más pero creo que me planto, creo. Nunca digo de esta agua no beberé, pero de momento, me planto.

PITINGO: "ME ENCANTA LA INOCENCIA DE MI HIJO"

CH: Lo que quieres es disfrutar de tus hijos.

Pitingo: Ahora tiene cinco añitos que ya tengo mis conversaciones con él y me cuenta sus cosas, sus líos y su inocencia que a mí me encanta. Eso es lo que más me gusta, que nunca cambie que se quedase así para toda la vida. Pero bueno oye, luego cada año vendrá con una cosa diferente y los problemas serán muy importantes.

CH: Eres un padre estupendo. Retomando el tema del espectáculo ¿qué es lo que quieres con este espectáculo? ¿qué es lo que quieres que la persona que venga a verte se quede? Estos 10 días en madrid ¿cómo quieres que sean? ¿qué quieres transmitir? ¿qué quieres?

Pitingo: Pues transmitir.. que la gente se olvide de todo dos horas o uno cuarenta y cinco puede ser más depende de lo que le cuerpo pida pero que puedan olvidarse de todo porque la música está hecha para eso, para olvidar, para imaginar, para fantasear a veces te hace recordar cosas también pero sobre todo olvidarte de los problemas que tengas a diario. Esto es un espectáculo para toda la familia, para los padres, para los abuelos, para los hijos, para los nietos... que vengan y que lo disfruten todo en familia que es muy bonito. Poder ver a un artista que le guste a todos los géneros, a toda la familia pues eso es muy importante. Hacer cosas en familia es muy bonito. Yo me dirijo a familias en enteras, no me dirijo a una edad, me dirijo a todos, al gran público.

PITINGO: "MI AMIGO ANTONIO DAVID LO ESTÁ PASANDO MAL; YO LO QUE QUIERO ES QUE LOS NIÑOS NO SUFRAN Y QUE SOLUCIONEN LAS COSAS COMO PERSONAS"

CH: Claro. Después de estos 10 días ¿a dónde vas? ¿qué es lo que tienes en mente?

Pitingo: Después de estos 10 días seguimos de gira, hacemos barcelona, hacemos granada, hacemos valencia, hacemos zaragoza, hacemos. En pitingo.com están todas las fechas porque no me acuerdo.

CH: Pero, ¿cuándo va a parar esta gira? ¿no va a parar nunca?

Pitingo: De momento no, no paramos porque luego en diciembre salimos para Latinoamérica y yo creo que... Es que yo a parte creo que no puedo estar parado. Yo termino un proyecto y estoy pensando en otro porque soy hiperactivo musicalmente hablando, luego soy muy tranquilo pero soy hiperactivo musicalmente. Termino un proyecto y ya estoy pensando en otro. Intento superarme, entonces se me ocurren muchas cosas y las quiero plasmar en el momento.

CH: Cuéntame un poco de ese proyecto que tienes en mente. ¿Qué disco te gustaría? ¿Cómo te gustaría? ¿Te gustaría dar una vuelta a Pitingo?

Pitingo: No te puedo contar del proyecto nuevo nada. Yo creo que es totalmente diferente a lo que he hecho en mi carrera y quiero poder dar esa sorpresa a la gente y espero dar un pasito más en mi carrera y sobre todo en lo profesional y en lo personal también a avanzar un poco más.

CH: Aprovechando que estás en Madrid y tu amistad con Antonio David, preguntarte cómo se encuentra, le hemos visto en las últimas imágenes más demacrado, está muy triste.

Pitingo: Lógicamente, lo está pasando mal y supongo que lo estará pasando mal la otra parte. Yo lo único que quiero es que todo el mundo esté bien, que los niños no sufran y ya está. Y que solucionen las cosas como personas.

CH: ¿Has hablado con él recientemente?

Pitingo: No te puedo contar más. Simplemente, que esté todo el mundo bien, que esté todo el mundo bien. Paz y amor.