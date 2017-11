Pastora Soler desvela sus ganas de "quitarse la vida" tras su peor momento

CHANCE

Pastora soler recibía anoche en su casa a Bertín Osborne y como es habitual el presentador de Mi casa es la tuya conseguía como es de costumbre el testimonio más desgarrador de su invitada, que por primera vez hablaba del duro momento que vivió después de desmayarse en plano concierto y que la llevó a abandonar la música durante un tiempo, volviendo ahora con las pilas cargadas y repleta de ganas.

"No podía seguir cantando" recuerda la cantante sin poder contener las lágrimas, desvelando como vivió uno de los episodios más dolorosos de su vida y que sin duda marcó un antes y un después. "Tenía la voz como un tiro y no podía seguir cantando pero de la misma tensión" confiesa Pastora de la primera vez que sufrió un desmayo durante un concierto en Sevilla en el que estaba toda su familia y amigos. Soler tuvo que abandonar el escenario por un fuerte mareo y tras llegar a su camerino cayó redonda al suelo: "El primero que me recibió fue mi hermano, que estaba siempre pendiente de mí" asegura muy emocionada. Su hermano por su parte desvela: "Ese momento de verla en el camerino tirada en el suelo. Uno de los momentos más difíciles y duros".

Pero Pastora hablando como nunca de su gran drama desvelaba entre lágrimas: "Me metí debajo de la mesa porque, si hubiese habido algo allí, me hubiese quitado la vida" sentencia ante un sorprendido Bertín, y es que la artista se confesaba como nunca y narra como su único deseo después de lo sucedido era desaparecer: "Cerré los ojos, me vistieron y yo no quería saber nada de nadie. Me metí en el coche y no abrí los ojos hasta que no llegué al hotel".

Una situación que llevó a Pastora Soler a parar en seco su carrera para sorpresa de todos: "Esa noche no dormí. 'Hasta aquí he llegado, no puedo más'. Cogí el teléfono. Yo tenía que darle una explicación a mi gente. Contarles lo que me estaba pasando. Escribí un comunicado sin consultarlo con nadie" y es que la cantante anunciaba que abandonaba la música después de 20 años.

Sin duda un descanso que le ha venido muy bien y que después de convertirse en madre, descansar y recuperar su felicidad, vuelve a los escenarios y a la música. La artista se subirá al escenario del Teatro Real el próximo 19 de noviembre demostrando su gran voz y que está tan fuerte como la primera vez.