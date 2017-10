El Palacio de Velázquez recorre la trayectoria artística de Esther Ferrer en una muestra que "transmite libertad"

El Palacio de Velázquez (el Retiro) acoge una retrospectiva de la trayectoria artística, desde finales de los años 60 hasta la actualidad, de Esther Ferrer, pionera y una de las principales representantes del arte de la performance en España, en una exposición que invita a "pasearse en el aire" y "transmite libertad", según ha señalado la artista en la presentación, que ha tenido lugar este jueves 26 de octubre en Madrid.

"Lo que me satisface es que es una exposición aireada y que se respira, no hay ningún agobio", ha expresado. A su juicio, se trata de una muestra que transmite una sensación "de libertad". "O miras o no miras, nada te exige nada", ha dicho.