The Pains of Being Pure at Heart arrancan mañana su gira por España

La banda estadounidense The Pains of Being Pure at Heart arranca este miércoles 11 de octubre su gira por España para presentar su nuevo disco, que lleva por título 'The Echo Of Pleasure' y que se publicó el pasado 15 de septiembre.

La gira comenzará este jueves en Zaragoza y continuará el 13 en Ferrol, el 14 en O'Grove, el 15 en Madrid, el 16 en Córdoba, el 17 en Sevilla, el 18 en Granada, el 19 en Valencia, el 20 en Barcelona y el 21 en Santander.

Bandas como My Bloody Valentine, Morrisey, The Pastels o The Jesus and Mary Chain sirvieron de referentes a The Pains of Being Pure at Heart en 2009, año en el que publicaron su primer EP, en el que mostraron influencias twee pop escocés y noise-pop.

Para la presentación en directo de su nuevo disco el grupo estará compuesto por el propio Kip Berman (voz y guitarra), Christoph Hochheim (guitarra; Ablebody, ex Depreciation Guild), Chris Shackerman (batería; ex Mercury Girls, ex Literature) y Jess Rojas (teclados y voces).

Además, el pop espacial y psicodélico de los granadinos Apartamentos Acapulco será el encargado de telonear a los estadounidenses en seis de los diez conciertos de su gira por la geografía española.