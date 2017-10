Paco Bezerra viaja 'Dentro de la tierra' en el Teatro Valle-Inclán con una obra de "plásticos, supersticiones y magia"

El dramaturgo Paco Bezerra estrena este miércoles 11 de octubre en el Teatro Valle-Inclán su primera obra, 'Dentro de la tierra', diez años después de ser escrita, un texto con algo de "autobiográfico" y que trae a escena los recueros del autor de una época de "plásticos, supersticiones y magia" en un pueblo de su Almería natal.

"Ahí está el fuerte conflicto al que se tiene que enfrentar una persona sensible a la creación", ha señalado el autor en referencia a un clima opresivo. Bezerra, quien no obstante ha matizado que no todo el texto refleja la realidad que vivió en esos primeros años, ha comparado con humor a su pueblo con el que salía en la película 'Amanece que no es poco'.