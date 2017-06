Pablo Trapero: "Duele mirar ciertos temas de la realidad de frente y la ficción puede hacerlo más accesible"

El cineasta argentino Pablo Trapero (San Justo, 1971) cree que el cine puede hacer más fácil para los espectadores enfrentarse a ciertas cuestiones de la realidad. "Nos duele mirar ciertos temas de frente, pero esta reflexión que provoca la ficción puede hacer más accesible mirar estas partes, no me refiero a grandes temas sociales, sino también a momentos de la intimidad", ha señalado.

"Hay una cosa que aprendí como espectador y que me sigue inspirando como realizador y es que ver esa reflexión y no ver la realidad de frente, permite ver cosas más dolorosas. Fuera de una sala, el mismo público, no se animaría a ver esas realidades de frente, si las encuentra en el telediario cambia el canal, sin embargo, esas personas pagan una entrada para ver una realidad que en otros sitios es difícil de encontrar", ha relatado trapero.