Pablo Tébar construye una distopía realista en 'Nieve en Marte', Premio Minotauro 2017

El escritor y guionista Pablo Tébar ha construido en la novela 'Nieve en Marte' una "distopía realista" en la que combina diferentes géneros más allá de la ciencia ficción y que ha sido la ganadora del Premio Minotauro 2017.

En rueda de prensa en el 50 Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, ha dicho que no es una novela de ciencia ficción pura porque no ha querido que todo fuera monocorde y que los personajes hicieran su vida: "He querido crear una distopía normalizada".