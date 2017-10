Pablo Alborán publicará el 17 de noviembre su nuevo disco, 'Prometo'

El artista malagueño Pablo Alborán publicará el próximo 17 de noviembre su nuevo disco, que lleva por título 'Prometo' y que pone fin a dos años de silencio discográfico, según informa su discográfica en un comunicado.

El músico ha compuesto los temas de este disco durante el último año y medio, un periodo en el que, en palabras del artista, "surgieron muchas canciones muy distintas". "Algunas han entrado en el álbum y otras no", ha dicho Alborán, quien incluye "baladas", "canciones movidas" y "otras inconformistas".

"Fue muy especial y me sentí muy a gusto cuando que los músicos que me acompañaban se metían en ellas y las entendían. Esa conexión hizo que no sintiera la necesidad de tocar ni el piano ni la guitarra en prácticamente ninguna de ellas. Todos tocaban claramente lo que yo quería escuchar", señala.