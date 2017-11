Nieves Herrero presenta la biografía de Carmen Franco: "Ella no cuenta sus miedos"

CHANCE

Además del apoyo de muchos compañeros de profesión, Nieves presentó el libro con el apoyo de Carmen Martínez Bordiú y su pareja Tim (Timothy Mckeague) es que la hija de Carmen Franco no quiso faltar en un día tan importante en el que también estuvieron las escritoras Carmen Posadas y Almudena de Arteaga, la deportista Coral Bistuer y su marido Javier Valero, Belinda Washington y Albert Castillón.

Nieves Herrero presenta y la primera y única biografía autorizada que se ha escrito sobre Carmen Franco y lo hace reconociendo que ha sido uno de los libros que más le ha costado escribir a lo largo de toda su trayectoria. Consciente de la importancia de lo que en él cuenta, sobre todo ahora que se conoce el delicado estado de salud de la hija de Franco, la periodista explicó que el proyecto se lo propuso la editorial y que ella tan solo aceptó cuando se enteró de que la propia Carmen iba a participar en él.

NIEVES HERRERO PRESENTA SU LIBRO SOBRE CARMEN FRANCO CON EL APOYO DE SU HIJA CARMEN MARTÍNEZ BORDIÚ

Nieves de lo más atenta, nos contaba:

P: De todos los encuentros con Carmen, ¿Con qué te quedas?

NH: Creo que es una mujer que encaja todas las cosas que le han pasado en la vida, primero con naturalidad y luego sin lágrimas. Te lo digo porque lo más terrible que le puede pasar a uno es una enfermedad grave y ella lo encaja y piensa que lo único que le queda es luchar pero no se lamenta, no le cuenta a nadie sus miedos... simplemente se lo traga y creo que en eso ella es una persona de mucha fortaleza. Yo creo que no soy nada valiente.

P: ¿Qué parte ocupan sus hijos para ella en el tema de la enfermedad?

NH: Ella está ahora arropadísima por los hijos y por los nietos. Ella no quiere trasmitir nada, sabe que ha llegado el momento, está en el final de su vida y lo que les trasmite es paz, hasta aquí he llegado y no pasa nada, no os preocupéis. Estamos en este punto donde ella con sus hijos habla de otras cosas, sale a comer con ellos, incluso ahora está un poco más animada. En estos días está un poco más animada.

P: ¿Cómo te enteras tú?

NH: Yo empecé a escribir este libro hace un año y medio, ella estaba bien, muy bien de cabeza y físicamente. Estaba fenomenal, muy viajera, yo tenía que interrumpir muchos las conversaciones porque se hacía unos viajes larguísimos, siempre pendiente de su llamada o saber cuándo iba a ser la próxima. Nunca sabía cuándo iba a ser la próxima conversación.

P:¿A ti no te lo dijo que padecía una enfermedad durante el libro?

NH: No, estaba ella con mucha tos pero estaba bien, no dejó de viajar, ha sido ahora cuando se ha sabido todo, después del verano que regresó de un viaje y estaba muy cansada. Yo con ella nunca hablo de enfermedades salvo cuando me habló de cáncer, de que ella no tiene miedo a morir pero tenía muchas ganas de hablar de sus experiencias. Fue de menos a más. Yo ya te digo que fue un personaje que ni me había imaginado que escribiría sobre ella, me lo encargó la editorial, yo dije si ella participa bien, sino yo no voy a inventar y entonces al final pudo ser.