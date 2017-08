Nicole Scherzinger confiesa haber batallado contra la bulimia

Nicole Scherzinger logró la fama cuando formaba parte del grupo The Pussycat Dolls, pero en medio de ese éxito la cantante mantuvo una batalla secreta con la bulimia. La estrella de 39 años ha concedido una entrevista a la revista Cosmopolitan en la que confiesa que sus problemas con la imagen corporal empezaron en la adolescencia.

Esa obsesión fue a más cuando ingresó en la banda musical femenina, que obtuvo enormes éxitos entre 2005 y 2010 vendiendo más de 50 millones de discos en todo el mundo. "Fue muy intenso y me robó toda mi felicidad, confianza y recuerdos", admitió la británica. Nicole era la cantante y bailarina principal del grupo, la líder, y sintió una enorme presión por no defraudar a los fans. "Pero una vez que salí de esa situación me di cuenta de que había ayudado a muchas personas", subrayó.