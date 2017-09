El Museo Reina Sofía expone 60 obras de las donadas por Soledad Lorenzo: "No lo hubiese dado a un museo de Barcelona"

El Museo Reina Sofía ha presentado, este lunes 25 de septiembre, la muestra 'Punto de encuentro', la primera parte de la exposición de una selección de obras de la colección que la galerista Soledad Lorenzo depositó con promesa de legado en el año 2014 en la institución, que contará con 58 obras y se podrá ver desde este martes 26 de septiembre hasta el próximo 27 de noviembre.

Lorenzo ha explicado que en el momento en el que cerró su galería, en 2012, pensó "que no quería venderlo puesto que era parte de su historia también". "Entonces me dije: quizás al Reina Sofía le interesa. Al final todos los artistas aspiran a acabar en un museo" ha expresado para relatar que quería donarlo a un museo "que fuera de todos los españoles para que lo viese toda la sociedad". "No lo hubiese dado a un museo de Barcelona", ha apuntado.

"No he sido generosa, he sido inteligente. Siento que he hecho un gesto válido, que se convierta en algo que todo el mundo pueda ver es un enriquecimiento", ha señalado sobre la donación en rueda de prensa.