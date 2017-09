Muere el actor Harry Dean Stanton a los 91 años

Era uno de los actores más veteranos de Hollywood. Durante dos décadas, protagonizó películas de cowboys y villanos antes de participar en ‘ Straight Time ’ (1978); ‘ Alien ’, ‘ Sangre sabia ’ y ‘ La rosa ’ (1979); y ‘Escape from New York ’ (1981).

Dos años más tarde, dio vida al apóstol Pablo en ‘ La última tentación de Cristo ’, de Martin Scorsese. En otras películas, Dean Stanton encarnó un ojo privado en ‘ Wild at Heart ’, de David Lynch (1990), un juez ‘ El miedo y la aversión en Las Vegas ’ (1998), un hermano enfermo del héroe en ‘ The Straight Story ’ (1999), un veterano recluso que prueba alegremente el equipo de electrocución en ‘ The Green Mile ’ (1999) y el padre de Charlie Sheen en ‘The Big Bounce’ (2004).

Además el actor había participado recientemente en pequeños papeles en las películas de ‘ Los vengadores ’ y ‘ Seven Psychopaths ’, en episodios de la serie ‘ Getting On ’ en 2013 y 2014 y en ‘ Twin Peaks: The Return ’.