cuatro.com

MADRID, 17 Jun. (CHANCE) - Este sábado 17 de junio los Monster Jam rugen como nunca en el estadio Vicente Calderón. De nuevo un año más los chicos del creador y pionero Denis Anderson, del show Monster Jam trucks y por quinto año, aterrizan en España y lo hacen por última vez en el estadio del Atlético de Madrid de la mano de Feld Entertainment.

MADRID, 17 Jun. (CHANCE) -

Este sábado 17 de junio los Monster Jam rugen como nunca en el estadio Vicente Calderón. De nuevo un año más los chicos del creador y pionero Denis Anderson, del show Monster Jam trucks y por quinto año, aterrizan en España y lo hacen por última vez en el estadio del Atlético de Madrid de la mano de Feld Entertainment.

Más de 4 millones de admiradores llenan los estadios más importante de todo el mundo para ver este espectáculo en vivo que cuenta con más de 350 presentaciones al año a nivel mundial. A nivel internacional es uno de los shows más seguidos y celebrities como Ivanka Trump, Sharon Stone, la actriz y cantante Malin Akerman, o Julie Bowen (de The Modern Family), son algunas de las mujeres que siguen de cerca a estos grandes trucks. De hecho Ivanka Trump se ha atrevido a subirse y a hacerse hasta fotos dentro de unos de ellos con su hijo o el actor Dean McDermott que no duda en acudir con sus hijos: Hattie, Finn, Stella y Liam o la actriz de la serie de televisión The Jamie Foxx Show, Garcelle Beauvais*a la que también se le ha visto con sus hijos.

Un show vibrante que cada vez gana más adeptos y especialmente en el terreno femenino, donde madres e hijas disfrutan tanto o más que ellos como veis y como nos cuentan a CHANCE las dos pilotos Miranda Cozad y Cynthia Gautier con 26 años y 28 respectivamente. Cynthia repite por segundo año en España y está dispuesta a enseñarnos todo lo que ha aprendido este año. Miranda y Cynthia son dos rubias espectaculares, que viéndolas por la calle jamás nos imaginaríamos que su pasión es manejar a los grandes Scooby Doo y Monster Mutt y que no tienen problema a la hora de competir con sus compañeros de profesión, de hacer increíbles backflips (giros mortales) y dar mucho pero que mucho espectáculo, que de eso se trata... "¡De hacer vibrar al público!" nos cuentan estas dos jóvenes.

¿CÓMO ES EL ESPECTÁCULO DE LOS MONSTER JAM?

Y es que el show consta de dos competiciones en una. Por un lado la carrera de velocidad eliminatoria de dos en dos, conocida como Cuarto de Milla, en la que el ganador será el Monster Jam truck que termine antes y con menos sanciones en el recorrido. Emoción asegurada.

Por otro lado, tiene lugar la prueba más impactante de todas. La Competición Freestyle es el reto más desafiante y emocionante del espectáculo porque ahí los pilotos ponen en escena todos los trucos que llevan ensayando exhaustivamente día tras día y van a por todas... Directos a ganar. Trucos que ni sus propios compañeros saben. El costarricense Mark List, el único latino de todo el circuito así nos los contaba. Además, a pesar de compartir el día a día con todos juntos, List nos contaba como les gusta dar juego y sabe que esto es cuestión del directo y que el año pasado no todo salió como ellos esperaban: "Son máquinas de 4.500 kilos que dentro de su complexión robusta también son muy delicados y se rompen". Mucho trabajo, muchas horas de entrenamiento y de esfuerzo que son puestos en los grandes estadios y que son valorados y votados por el público del que van a depender.

Durante la presentación pudimos ver y comprobar como el equipo cuida y mima a sus estrellas, mirando todo el tiempo por ellos, por su descanso, por su alimentación y el buen clima que se respira y que por supuesto tú si vas, también puedes disfrutar, ya que tienes la oportunidad única de conocer a las estrellas del espectáculo durante el evento que se lleva a cabo a partir de las 15:45 de la tarde hasta las 17:30. Casi dos horas para conocer a los pilotos, sacarte fotos y compartir esa adrenalina que dejan en el Vicente Calderón.

¿QUÉ HAY DETRÁS DEL MONTAJE DEL SHOW DE LOS MONSTER JAM TRUCKS?

Tras esta gran puesta en escena hay mucho entreno y mucho trabajo detrás. Montar el todo el show no es tarea fácil ya que lo primero que hay que hacer es poner los miles de kilos de arena sobre el recinto en cuestión y sobre todo, preservar el césped o el pavimento que haya en su defecto, pero que se cubre con grandes planchas de madera para proteger adecuadamente la superfie. "Los mejores técnicos y profesionales del mundo se hacen cargo de ello. No vale toda la tierra, tiene que ser tierra fina libre de piedras para evitar que cualquiera pudiera salir despedida e impedir que impacte en un espectador por ejemplo.", nos sigue explicando Mark List. "Además, cuando nosotros no competimos también nos dedicamos también a ello, a expandir la tierra y colocarla adecuadamente con las grúas", siguen contándonos también Cinthya y Miranda.

"La tierra tiene que tener unas cualidades óptimas y es del país en el que nos encontremos. Entre ellas que no sea arcillosa y que no embarre, porque entonces no se podría realizar el show. Pero sí que tiene que coger bien el agua, porque la arena es mojada para que cuando los trucks están en funcionamiento no se genere polvo y moleste al público", aclara el costarricense, Mark List.

"Después también está el desmontaje. Todo tiene que quedar como estaba antes de que llegáramos", explica List. Este es el penúltimo gran espectáculo que el gran estadio del Manzanares alberga... justo una semana antes del concierto del internacional Alejandro Sanz Más es Más por el 20 aniversario de su álbum Más y estas grandes máquinas pesadas pueden decir que formarán parte de su historia y que han rozado, acariciado y besado su césped.