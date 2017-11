Mónica Cruz quiere volver a ser mamá

CHANCE

Mónica Cruz no faltó al homenaje organizado a Jean Paul Gaultier por la revista ELLE en el Palacio Duarte Pinto Coelho de Madrid. La actriz nos ha explicado que en sus planes de futuro está el de volver a ser madre, aunque por ahora no tiene tiempo debido a sus numerosos compromisos profesionales.

Pregunta: La revista ELLE homenajea a Jean Paul Gaultier ¿Qué destacarías de su figura?

Mónica Cruz: La personalidad que tiene, es único. No le conozco en persona, hoy le conoceré, pero creo que tiene un carisma único.

P: Jean Paul Gaultier lanza también una nueva fragancia Scandal ¿te consideras una chica 'scandal' o eres más bien discreta?

M.C: Recatada no, soy como soy, a veces puedo parecer una cosa u otra pero trato de no ir con ningún extremo. Cada uno es como es, es que cuesta mucho definirse a un mismo. No me gusta llamar mucho la atención, luego si tengo que bailar en un escenario pues sí, a veces sí.

MÓNICA CRUZ: "SÉ CÓMO ME ENFRENTO A LA MATERNIDAD, ENTONCES LO PARARÍA TODO BASTANTE Y AHORA MISMO NO PUEDO"

P: Tras un tiempo dedicándote en exclusiva a tu faceta maternal, estás que no paras, Velvet, El Hormiguero... ¿Cómo llevas tener menos tiempo libre para estar con ella?

M.C: No, porque lo encajo muy bien, no sé cómo lo hago... las grabaciones de Velvet han sido largas pero como es una serie muy coral tampoco teníamos todos los días lo llevas bien, ella lo lleva bien y eso me da mucha tranquilidad. Intento no pasar muchos días seguidos saltándome muchas cosas suyas.

P: Has dicho que ya está hecha una bailarina ¿crees que seguirá tus pasos?

M.C: Yo sé que le encanta el ballet, ha sido cosa suya. Y creo que aunque no quiera hacerlo en un futuro el ballet te da disciplina para que luego hagas lo que hagas. Yo siempre digo que haga lo que haga yo voy a estar a su lado apoyándola pero no me gusta presionar, cada uno es libre, es un ser libre, que ella decida y yo voy a estar a su lado para ayudarla en todo lo que pueda.

P: ¿Tienes ganas de darle un hermanito?

M.C: Sí, siempre lo he dicho, desde que me quedé embarazada, pero cuando es algo que está en el presente ahora mismo sé que no puedo yo me conozco, sé cómo me enfrento a la maternidad, entonces lo pararía todo bastante y ahora mismo no puedo. Sí que es algo que me gustaría pero tampoco me quiero meter esa presión. Sí, es mi sueño como fue tenerla aquí pero bueno, igual esperar un año o dos, y luego ya veremos la vida, ojalá.