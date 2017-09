Mónica Cruz: "No pretendo gustar a todo el mundo, sería un horror y una presión absurda"

CHANCE

Mónica Cruz ha sido una de nuestras actrices que ha cogido la vuelta al cole con las pilas cargadas y más proyectos en el frente, al estreno de Velvet Colección hay que sumar su colaboración en El Hormiguero, donde está temporada tendrá una sección en la que aborda el "mundo femenino" y muestra la cara oculta que se esconde detrás de la elegancia y el glamour de las grandes fiestas.

Una sección que le ha valido muchas críticas, pero a las que la hermana de Penélope Cruz hace oído omiso asegurando que no puede gustar a todo el mundo y defendiéndose de la polémica con su mejor sonrisa. Además, Mónica no se ha querido perder los desfiles de esta Semana de la Moda, una de sus grandes pasiones y que compagina con su trabajo como actriz.

CHANCE: Nueva edición de la MBFW.

Mónica Cruz: Me gusta todo de la moda, lo más importante es el proceso de creación y hace mucho que no vengo a Cibeles, estoy muy contenta, me hubiera gustado poder venir a más.

CH: ¿Hay proyectos de seguir diseñando?

M.C: Sí, seguimos con la marca de Carpisa y con la lencería y cuando conoces el mundo y sabes todo lo que hay antes de verlo expuesto pues hay muchos meses detrás y los resultados se ven.

CH: ¿Cómo se plantea la vuelta al cole?

M.C: Como no he tenido vacaciones, he estado con Velvet, acabo de terminar, pues ahora con la promoción, se estrena el día 22 y muy contentos, con muchas ganas de que empiece. Estuve en Cádiz cinco días por la niña más que nada.

CH: También chica nueva en El Hormiguero.

M.C: Me lo paso muy bien, quiero hacer algo gracioso y contar muchas cosas del mundo femenino que es una realidad que tenemos todas, da igual a lo que te dediques, darle una vuelta y reírte de todo eso. Allí no tienes la presión de que es un directo, Pablo te lleva tan bien y te lo pasas tan bien que lo estoy disfrutando mucho.

CH: El otro día nos enseñaste a ir al baño con esos vestidos.

M.C: Es una realidad, a cualquier mujer en una boda o en cualquier fiesta pasamos todas esas cosas, no es algo que me invente yo, es gracioso y prefiero enseñarlo así, que no se vea solo la parte bonita.

CH: También ha habido críticas.

M.C: Es que yo no pretendo gustar a todo el mundo, sería un horror y una presión absurda, habrá gente que le guste, gente que no, yo lo hago desde el buen rollo, me lo paso bien y no estoy contando nada que le vaya a molestar a nadie.

CH: ¿Les ha gustado en la familia?

M.C: Sí, les ha gustado mucho.

CH: ¿Cómo está tu hermana?

M.C: Pues trabajando también, están rodando aquí en Madrid y nada, una detrás de otra, muy bien.

CH: Estará en España una temporada.

M.C: Sí, están rodando en Madrid.