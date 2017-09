Mónica Cruz: "Empecé muy pronto por el teatro cuando empecé yo tenía 16 años"

CHANCE

Mónica Cruz es una mamá volcada en su hija. La actriz no tienen ningún problema en compaginar su faceta como madre con sus numerosos compromisos profesionales.

La nueva incorporación de Velvet Colección nos confesó sus deseos de ampliar la familia durante la presentación de lo nuevo de L'Oréal Paris.

CHANCE: Es una campaña que habla de mujeres ¿cómo te definirías tú como mujer?

Mónica Cruz: ¡Qué difícil! Bueno yo creo que ser muy mujer ya dice mucho y cada uno somos tan diferentes pero a la vez tan iguales y yo creo que hay que luchar por eso. Tenemos que ayudarnos y apoyarnos unas a otras. Yo creo que estamos empezando a ser conscientes de que esto va a funcionar muy bien. No sé es que yo no podría definirme, pues yo tal cual con mis cosas buenas, con mis cosas malas y eso es lo que quiero transmitir todo el rato y eso es lo que te proporciona el maquillaje que se asemeje a tu tono y te permita realmente ser tú.

CH: ¿Te acuerdas tú de esos primeros momentos en los que te maquillabas?

M.C: Sí, yo es que empecé muy pronto por el teatro cuando empecé yo tenía 16 años y además era a lo grande porque en teatro tienes que maquillarte mucho para que se vea un poquito. La verdad es que fue muy buena escuela y poco a poco aprendes a sacarte partido como con todo, con la ropa, con todo.

CH: Tú tenías experiencia por tu madre ya ¿no?

M.C: Sí, de peluquería, esa fue la verdadera escuela de pelo, de todo. De pequeñita para ir a las clases de ballet yo me hacía los moños, de hecho me los sigo haciendo. A veces me quieren peinar y digo no, no quiero hacerlo yo porque ya sé donde va a estar seguro, donde no se va a caer un pelo y voy a estar tranquila que ya bastante tienes luego que hacer.

CH: Haciendo un viaje desde el pasado al presente ¿cómo has cambiado? ¿te has hecho más fuerte, te has hecho más vulnerable? ¿cómo ha sido tú cambio vital?

M.C: Bueno sí, es un camino de madurez, te van pasando cosas y eso te hace ser más fuerte, manejar las cosas de otra forma pero al mismo tiempo la maternidad te hace un poco más... digamos que los miedos como te descuides un poco te comen. Entonces, también aprender. Yo creo que lo importante es buscar siempre el equilibrio e ir avanzando evidentemente, madurando y teniendo esa fortaleza que a lo mejor no la has tenido hasta entonces.

CH: ¿Cómo llevas la maternidad ahora que estás con los rodajes, sales más de casa..? ¿te llevas a la niña?

M.C: No, no. Ella tiene que tener su rutina y es un rollo. Alguna vez que la he llevado a alguna sesión de fotos y después de un rato ya dice vámonos de aburrimiento. Yo creo que cuando haces todo de una forma natural y yo he estado con ella tres años día y noche, y aunque ahora esté trabajando también intento que los horarios* hay días que son más largos pero perderme lo mínimo y ella lo lleva muy bien. Entonces, eso te hace estar a ti tranquila porque si yo me fuera y se quedara llorando sería un horror. Pero como todo ha ido poco a poco.

CH: Siempre que te escuchamos hablar de tu hija, el haber estado tres años día y noche, parece que no hay tiempo para ti.

M.C: Pero yo no quería, mi tiempo era ese y ahora soy consciente de que pasa tan rápido y qué pena. De repente ya el bebé deja de ser bebé y ya son cuatro años por eso yo no quería hacerlo de otra forma y si repito lo haré exactamente igual.

CH: Escuchándote no te imagino yéndote de cena con amigos.

M.C: No, no. Yo lo he hecho a partir de los tres años. Pero no me apetecía, realmente no me apetecía.

CH: Antes del anuncio has hablado de tu "maldición" de madre soltera, ¿lo has hecho para ser un ejemplo? No sé si alguna vez te has sentido juzgada por ser madre soltera.

M.C: Creo que si lo hubiera hecho queriendo ser un ejemplo, hubiera frivolizado mucho, sería horrible. Este tema que es tan maravilloso como la maternidad. Yo lo he hecho de una forma que sentía que tenía que hacerlo. Si eso puede ayudar a otras mujeres, maravilloso, pero yo no puedo meterme esa presión. Ni se me ocurriría, porque al final, como he dicho en el anuncio, la maternidad es ser madre y es el principio y el fin. Da igual cómo llegues ahí, lo importante es llegar.

CH: ¿Ha habido algo malo de todo esto?

M.C: A mí lo que más me ha costado, que si me lo llegan a decir embarazada digo "no puede ser" ha sido encontrar una mujer de confianza. Ahora es el poder retomar el trabajo, porque también tengo esa tranquilidad, que me voy, que la niña está feliz, está bien cuidada, bien atendida y eso para las madres es el mayor descanso.

CH: Tú nos contabas que la niña parece que ha heredado algo de ti en el tema de que le gusta bailar, que parece que tiene arte.

M.C: A todos los niños les encanta disfrazarse, bailar, cantar. Le gusta mucho el baile y he empezado a ponerle vídeos míos y le encanta el ballet. Yo la veo que tiene mucha facilidad, pero igual que no le he dicho "te voy a llevar a ballet", ha salido de ella, que haga lo que quiera, que yo la voy a apoyar en lo que sea.

CH: Así que ha empezado clases de ballet.

M.C: Sí, el año pasado. Le gusta mucho, pero igual en un año cambia y quiere ir a judo. Yo lo que voy a hacer es apoyarla en todo lo que ella quiera.

CH: Debido a que sois una familia de actores, artistas, que cada uno tenéis unos horarios dependiendo del rodaje, ¿los primos se ven?

M.C: Sí, cuando nosotras estamos trabajando más, ellos están aquí. Sí, todo el rato y si no están los primos, lo organizo con las vecinas, con sus amigas, sobre todo en verano, para que no se aburriera tanto todo el día.

CH: Me refería a que si tirabas mucho de hermana o de madre para "Oye, ¿me podéis cuidar a la niña?"

M.C: No, yo tengo a la mujer que me ayuda, que ya me voy tranquila, pero aun así ya tienen cuatro años y necesitan mucha actividad, pues organizo, como todas las madres, que se vea con los primos, si los primos no están pues la amiga que vive al lado* para que pase el día lo mejor posible.

CH: ¿Aumentar la familia?

M.C: Sí, siempre lo he dicho. Me gustaría, pero como yo sé cómo me enfrento a la maternidad, ahora mismo he vuelto a bailar, me gustaría esperar un par de años, que ya sea más mayor y pueda ser más partícipe y no tenga el periodo ese de pasarlo mal. Pero sí, sí que me gustaría. Espero que sí.

CH: ¿Profesionalmente estás contenta?

M.C: Velvet lo terminé el viernes y estoy un poco así. En El Hormiguero acabo de empezar. Y las cosas que van viniendo. Como el rodaje de Velvet ha sido tan intenso, no hemos parado, empezamos a finales de mayo. Cuando terminas algo de golpe, tantas horas, es una experiencia maravillosa. Estoy enamorada de mi personaje y ha hecho que vuelva a enamorarme del baile y no lo quiero dejar.