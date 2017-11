Millie Bobby Brownhabla abiertamente de su discapacidad

Millie Bobby Brown ha conseguido hacerse un hueco en Hollywood. Con tan solo 13 años, la actriz es una de las jóvenes más deseadas gracias a su papel de Eleven en Stranger Things. Una oportunidad única que le ha abierto las puertas de la meca del cine.

Por ese motivo, la actriz no ha dudado en confesar en una reciente entrevista a Variety la discapacidad con la que convive. Millie Bobby nació con un grave problema de audición en uno de sus oídos. Tras años de tratamiento, acabó perdiendo toda la capacidad auditiva, algo que no le ha impedido luchar por sus sueños.

"Sé que parece una locura, pero cuando encuentro algo que me gusta y que quiero hacer, nadie puede pararme. Si no sé coser y mi pasión es realmente coser, voy a aprender. Lo mismo con la interpretación. Y aquí estoy", explica a la publicación norteamericana.

Haciendo frente a su problema de audición, la actriz quiere demostrar que todo es posible con esfuerzo y pasión: "Empiezo a cantar y, si sueno mal o desafino, no me importa, porque estoy haciendo una de las cosas que más me gustan. No hace falta que seas bueno cantando. Tampoco tienes por qué ser bueno bailando o actuando. Si te gusta hacerlo, si realmente te diviertes haciéndolo, entonces hazlo. Nadie debería detenerte".