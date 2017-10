Miley Cyrus: "No tengo miedo a lo que fui"

Miley Cyrus se encuentra saboreando las mieles del éxito tras el lanzamiento de su sexo disco de estudio, Younger Now. La cantante ha recibido muchos aplausos desde que el 29 de septiembre saliese a la luz este nuevo trabajo discográfico.

Para darlo a conocer un poco más, Miley ha concedido una entrevista exclusiva a Xabi Martínez y Gema Hurtado en LO+40. La cantante habla sin tapujos de su nueva experiencia vital desde su hogar en Nashville, Tennessee y del sentido que tiene este nuevo disco: "Son pequeñas piezas con toda la gente que he estado, con todos los elementos que me han hecho estar donde estoy sentada ahora. Y no salir corriendo. Younger Now digo es lo que soy y no tengo miedo de lo que fui".