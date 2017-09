Miguel del Arco (Pavón Kamikaze), Premio Nacional de Teatro: "A día de hoy, nuestro proyecto es insostenible"

El dramaturgo Miguel del Arco, uno de los responsable del Pavón Kamikaze galardonado con el Premio Nacional de Teatro, ha asegurado este miércoles 27 de septiembre que su proyecto, iniciado hace un año, es "a día de hoy insostenible" económicamente.

"Éste no es un proyecto sostenible hoy por hoy. Los socios empezamos pidiendo un crédito grande muy por encima de nuestras posibilidades y este año lo hemos ampliado todavía más, estamos hasta las trancas. Incluso bromeamos con el buen teatro que vamos a hacer en la cárcel", ha señalado con humor en declaraciones a Europa Press el dramaturgo.

No obstante, Del Arco también se ha mostrado optimista respecto al futuro, dejando la puerta abierta a la entrada de financiación pública. "Aunque a día de hoy no hay nada concreto, tenemos muy adelantado la entrada de las administraciones en el proyecto. Lo de las empresas es más complicado, a falta de una Ley de Mecenazgo, en este país no se ha entendido bien esto nunca", ha lamentado.