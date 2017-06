Miguel Bosé comienza en Madrid su gira 'Estaré'

Miguel Bosé aterrizó este viernes 23 de junio en el WiZink Center (antiguo Palacio de Deportes) de Madrid. El cantante llega a España con su gira Estaré después de haber realizado más de 33 conciertos por toda América y acompañado de grandes artistas como Pablo Alborán, Vanesa Martín, Ximena Sariñana y Marlango.

En ese momento de la noche, Miguel Bosé quiso hacer un parón para dirigirse al público y explicar la esencia de este tema: "Aquí les digo a mis hijos que no importa el tiempo que pase, no importa si me ven o no ve men, no importa si les falto, si buscan bien siempre me encontrarán donde siempre estuve, donde siempre voy a estar, en sus corazones. Esta canción está dedicada a todos los papás y mamás aquí presentes".