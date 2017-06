Desde que Netflix anunciase la cancelación de Sense8, las reacciones a este adiós prematuro no se han dejado de suceder. Los incondicionales de esta serie pedían al canal de televisión que le diese una oportunidad para rodar una tercera temporada.

Ahora, el protagonista de Velvet ha vuelto a recordar con tristeza y melancolía esta aventura americana donde ha podido probar las mieles del éxito internacional, algo con lo que siempre soñó. Así lo ha manifestado él en su cuenta de Instagram: "Este Show me ha hecho feliz! Me siento muy agradecido de haber formado parte de un show que ha hablado de una manera positiva de la unidad, aceptación, diversidad. Hoy tengo muchos sentimientos encontrados, estoy un poco triste no lo voy a negar pero prefiero quedarme con lo positivo. Me siento muy agradecido por todo el cariño que Sense8 esta recibiendo de todos los fans haciendo fuerza para que tuviéramos un tercera temporada. Ha sido una grata sorpresa ver el compromiso y cariño de todos los fans. Creo firmemente en los valores de los que las hermanas Wachowski hablan en Sense8. Ellas estaban dando voz a muchas personas, y algunas de ellas estaban encontrando coraje para vivir su naturaleza y defender sus derechos. Me siento agradecido con Netflix por habernos dado la posibilidad de grabar 2 temporadas de uno de los shows mas ambiciosos que existen, porque creían y defienden los valores de los que Sense8 hablaba: Empatia, diversidad, amor, aceptación".