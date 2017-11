Miguel Ángel Silvestre: "Estoy enamorado de mi padre"

Miguel Ángel Silvestre está atravesando un buenísimo momento a nivel profesional y personal. Enamorado de la también actriz Albania Sagarra, disfruta de las mieles del éxito en Estados Unidos.

Orgulloso de ellos, Miguel Ángel Silvestre nos habló así de sus padres recientemente: "Tengo unos padres maravillosos y hoy por hoy cuanto más mayor me hago, más cuenta me doy de todo lo que ha hecho mi padre por mí. Leí un libro precioso que le recomiendo a todo el mundo, que me regaló Javier Cámara, que se llama El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, que es un escritor colombiano. Es una carta de amor a su padre y yo me di cuenta a través de ese libro y a través de una conversación con un amigo. Todo el mundo sabe que yo estoy muy enamorado de mi madre, porque la admiro mucho, es una mujer muy especial, y mi padre también lo ha dado todo siempre por mí".

Y es que Miguel Ángel es un enamorado de su madre, algo de lo que presume siempre que puede; pero ahora también ha querido sacar a la palestra a su padre: "Hace poco tuve como un momento de darme cuenta de todo lo que mi padre me ha enseñado de una manera subliminal. El otro día le dije 'papá, creo que si estoy aquí es porque me pusiste un colchón y me dijiste 'si quieres ser actor, sueña'. No veía el precipicio, estaba mi padre ahí, que decía 'tú tira' y yo 'pero es que estoy estudiando fisioterapia', '¿eso es lo que quieres hacer? vete' y yo creo que eso no tiene precio, si hoy me dedico a una profesión que me da alegrías y que además me da mucha felicidad es gracias a mi padre".