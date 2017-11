Miguel Ángel Silvestre: "Las redes sociales ha despertado como un lado artístico en todas las personas"

Asentado en Los Ángeles desde que entró a formar parte de la serie Sense8, Miguel Ángel Silvestre está haciendo realidad sus sueños al otro lado del charco. El actor, que coquetea también con la moda, se dejó ver en Madrid presentando la nueva campaña de Springfield que protagoniza junto a Andrea Molina.

Miguel Ángel Silvestre: Sí, bueno he estado mucho lo que pasa es que no estaba en Madrid estaba en Castellón con mis padres, con mis sobrinos y con mi hermana. He estado un mes y medio, hacía mucho que no pasaba tanto tiempo y he estado allí. Que suerte tenemos de tener este país tan bonito que tenemos como es España y la tradición... la de paellas que me he tomado con mi madre, las torraetas de anchoas que hacen en el desierto de Las palmas de Castellón. Lo he disfrutado mucho en este mes y medio pero ahora me toca trabajar y no mirar atrás, es tan bueno estar de vacaciones.