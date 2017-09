El artista Asier Mendizabal, la galería Elba Benítez y el mecenas Han Nefkens, Premios Arte y Mecenazgo 2017 de la Caixa

El artista Asier Mendizabal, la galería Elba Benítez y el mecenas Han Nefkens han sido los ganadores de la séptima edición de los Premios Arte y Mecenazgo, de la Obra Social 'la Caixa', que reconoce a personalidades de referencia "en el compromiso privado con el patrimonio artístico en España", según ha explicado a los medios de comunicación durante la presentación de los premios la directora general de la Fundación Bancaria 'la Caixa', Elisa Durán.

Por su parte, Asier Mendizabal, galardonado en la categoría de 'artista' del premio, ha agradecido el "reconocimiento a la profesión" así como la labor de proyección en la sociedad de un medio artístico, cuya actividad "no es tan obvia", sino que en ocasiones "se enfrenta a una especie de irrelevancia".

Han Nefkens se ha referido también a la dificultad de los artistas de encontrar financiación en la actualidad y alega que "no hace falta mucho dinero para ser mecenas sino querer hacer algo por los artistas", así como proveerles de "apoyo emocional" para impulsar su labor.

Sobre la implicación del Gobierno en la cultura, la galerista Elba Benítez ha denunciado la "poca atención" que recibe el sector por parte de la administración pública que, según cree "no ha entendido que cuando se exportan bienes también se exporta cultura". Además, ha resaltado que "falta ese tejido que sí hay en otros países" entre la administración, las galerías, los coleccionistas y las instituciones.

Benítez ha insistido en que "no se trata de subvenciones", sino de un "tejido normativo para que estas actividades tengan ganas de salir" y ha pedido mayor inversión fiscal y educativa.

Sin embargo, Han Nefkens ha afirmado que "no se puede depender del Gobierno", pues aunque el Estado debería "fomentar el arte", eso "no existe aquí" y ha hecho un llamamiento al sector privado a ocupar ese vacío. "Todos estamos esperando al Gobierno y a la Ley de Mecenazgo pero no hay que esperar, hay que juntarnos nosotros", ha sentenciado.