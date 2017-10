Méndez de Vigo ve muy "acertadas" las palabras de Sabina sobre la crisis catalana: "Revelan profunda sabiduría"

El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha calificado de "muy acertadas" las palabras del cantautor Joaquín Sabina sobre la deriva nacionalista catalana por la independencia porque "revelan una profunda sabidiría". Sabina advirtió esta semana de que los nacionalismos fueron los que causaron las dos guerras mundiales y la de Yugoslavia.

Méndez de Vigo, que se ha confesado "sabinero" en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, ha reconocido al cantautor granadino haber dicho "probablemente con más gracia que otros" que en Cataluña "se ha roto la convivencia, que hay amigos que ya no salen juntos, que hay padres que no se hablan con sus hijos y compañeros de trabajo que estan peleados porque piensan de forma distinta".

Para el ministro portavoz del Gobierno, esta situación es "lo "más doloroso que se le puede achacar al presidente catalán Carles Puigdemont" y ha recordado que Joaquín Sabina "no se ha sido el único en pronunciarse". En este sentido ha aludido a Joan Manuel Serrat quien también se ha posicionado y ha cuestionado el referendum del 1-0 por entender que no existían garantías para su celebración.

"También Serrat ha dicho algo razonable, que no se puede vulnerar la ley y mire lo que han dicho de él", ha argumentado Méndez de Vigo. El ministro ha expresado su preocupación ante "las reacciones de la gente; cuando no gusta lo que dice un personaje conocido hay ataques". En este sentido ha lamentado que se "haya perdido mucho el respeto" que haya "mucho fanatismo y mucho radicalismo".

Méndez de Vigo ha asegurado que no conoce personalmente a Serrat aunque ha admitido que le "encantaría" hablar "con él de estas cosas y de la vida porque sus canciones" le han "acompañado desde jovencito". "Son dos cantantes (Sabina y Serrat) que me gustan mucho y a mi me gusta cantar y me gustan las canciones de uno y otro", ha asegurado.