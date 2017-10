Méndez de Vigo celebra la inscripción de tres candidaturas españolas en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO

El ministro de Educación, Cultura y Deporte y Portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha celebrado este martes 31 de octubre que la UNESCO incorpore las tres candidaturas presentadas por España en el Registro de la Memoria del Mundo, según ha informado este departamento.

La candidatura del 'Archivo General de Simancas' (The General Archive of Simancas: A document repository and an essential instrument of the Modern State for the government of the territories of the Spanish Monarchy), recoge todo el contenido documental de este archivo estatal. El Gobierno de España la presentó cumpliendo el acuerdo unánime adoptado por todos los partidos políticos en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados durante la pasada Legislatura.