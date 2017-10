La Mejor Película de Sitges 2017 lanza un mensaje esperanzado a Europa: "Tenemos que aprender"

El director húngaro Kornél Mundruczó trabaja en un thriller existencial con Gal Gadot y Bradley Cooper

En rueda de prensa este sábado, después de que se anunciara que su película ha resultado ganadora, el realizador ha explicado que no se trata de un mensaje contra Europa, "sino para Europa", a la que llama a utilizar la situación para mejorar y sentirse orgullosa, ha dicho, acompañado del director del festival, Àngel Sala.

El húngaro ha explicado que cuando se intensificó la crisis rodaron mucho material para documentarse para la película pero también para recoger lo que sucedía, y que dos años antes pasó seis semanas en un campo de refugiados y sintió que tenía que explicar lo que sucedía: "Ha sido un proceso muy largo de producción, no es solo una foto en blanco y negro"; ha reflexionado.

Después de que llegaran a Hungría 800.000 refugiados en tres meses, el Gobierno del país se esforzó para que no hubiera más, levantando una valla en la que pueden ser disparados, por lo que actualmente hay pocos refugiados y los que aparecen en la película como extras llegaron desde Austria.

Para unas escenas en un campo de refugiados tuvieron que crearlo en un set, ya que no les dejaron rodar ni en los que estaban cerrados, y sobre estos emplazamientos ha afirmado que trataron de reflejar la vergüenza de esos lugares: "Te preguntas cómo podemos ser tan inhumanos. Hungría no es un país rico pero tiene recursos para crear un campo con mejores condiciones", en el que no vivan como animales.