Matamoros: "De momento vocación de volver no tengo"

Kiko Matamoros ha sacado su faceta más solidaria en la campaña Corto por ti. Un evento de la Fundación MD Anderson Cancer junto a las peluquerías Marco Aldany que pretende dar visibilidad a la prevención y la lucha contra el cáncer masculino.

En este acto, Kiko no dudó en hablar sobre los que fueron sus compañeros en Sálvame y sus planes de futuro. Acompañado por Makoke, el excolaborador no destacarte verse en otro programa de televisión.

CHANCE: El otro día Mila dijo que le había dado mucha tristeza tu marcha, sin embargo, recientemente escribió un texto sobre ti que decía todo lo contrario. Dice que no le gusta la actitud que estás tomando fuera del programa, ¿qué te parece?

Kiko Matamoros: Nada, que soy bobo, tenía que haberle pedido a ella consejo de cómo tengo que orientar mi vida. Mila hoy te dice que te quiere y mañana te quiere matar. Me da igual, de verdad que no voy a reparar en eso, es que me la trae sin cuidado lo que se diga.

CH: Trabajar en Sálvame es muy complicado, lo vemos desde el otro lado de la pantalla y tú lo has vivido desde dentro, ¿crees que hay algún colaborador que es prescindible dentro del programa?

K.M: Sí.

CH: Y, ¿no nos quieres decir nombre?

K.M: Cualquiera es prescindible.

KIKO MATAMOROS: "A MÍ ME GUSTARÍA HACER LO QUE YA HE DICHO QUE QUIERO HACER Y ES TENER UN CLUB DE JAZZ"

CH: Sin embargo, por ejemplo, cuando han salido nombres para que no continúen, hay gente intocable, como Belén Esteban.

K.M: En las redes dicen otra cosa, no lo sé. La opinión depende de quién venga, que no es que yo esté diciendo que haya que prescindir de Belén Esteban, pero que hay mucha gente a la que no le gusta Belén Esteban y otra mucha que sí que le gusta. Te quiero decir que cada uno tiene sus adeptos, pero allí lo que es en el programa es evidente que está muy cuidada y protegida por sus compañeros.

CH: Kiko, ¿dónde te ves dentro de un tiempo a nivel profesional, o qué te apetece hacer?

K.M: A mí me gustaría hacer lo que ya he dicho que quiero hacer y es tener un club de jazz, pero es más una vocación y el entendimiento de lo que puede ser un hobby o una forma de darle algún sentido a mi ocio, que una fuente de ingresos, que como tal no me lo planteo y luego en otras actividades profesionales que no tienen nada que ver con el mundo de la televisión.

CH: ¿Lo dejas para siempre?

K.M: Nunca digas nunca jamás, o sea que no lo sé, pero de momento vocación de volver no tengo, ni ganas. A lo mejor en otro programa cabe la posibilidad que colabore, pero tampoco lo creo.