Massive Attack se apuntan al Mad Cool Festival 2018

Massive Attack es la nueva incorporación de este miércoles al creciente cartel del Mad Cool Festival, cuya edición de 2018 tendrá lugar del 12 al 14 de julio en Madrid.

El grupo británico se suma así a una diversa propuesta musical que ya contaba con Queens of the Stone Age, Future islands, MGMT, Jack Johnson, Fleet Foxes, Real Estate, Ángel Stanich y Ofenbach.

Desde que lanzaron el seminal Blue Lines (1991), llevan reinventando la cultura de club a través de himnos generacionales como Unfinished Sympathy, Protection, Teardrop o Paradise Circus y colaboraciones con artistas de la talla de Tricky, Tracey Thorn (Everything But The Girl), Madonna, Elizabeth Fraser (Cocteau Twins), Sinéad O'Connor, Damon Albarn (Blur, Gorillaz) o la leyenda del reggae Horace Andy.